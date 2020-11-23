شكرا لقرائتكم خبر عن "يا بخته" ديو جديد لـ هانى شاكر وأحمد سعد.. وطرح الكليب الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى أمس النجمان هانى شاكر وأحمد سعد من تصوير "فوتو سيشن" جديد مع المصور شريف قمر، كدعاية لفيديو كليب الجديد "يا بخته" الذى يجمعهما سويا، حيث تقرر طرحه على كل المنصات الغنائية والقنوات الفضائية يوم الثلاثاء المقبل

ويذكر أنه تم طرح البرومو الخاص للدويتو منذ أيام ولاقى نجاحا كبيرا ويعتبر هذا الدويتو مفاجأة، حيث انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيله مع الفنان أحمد سعد، وذلك داخل أحد الاستوديوهات بالدقي، أغنية "يا بخته" كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى محمود صبرى وإشراف تامر عبد المنعم

يذكر ان النجم هانى شاكر قد احيا حفل من أقوى حفلاته هذا العام بمهرجان الموسيقى العربية في دورته 29، على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم من خلاله حوالي 18 أغنية منها "بحبك ياغالي وهتعدي وامرك ومعاك بيحلو السكوت ووعد مني وياريتني ولمسة ايديكي ومشتريكي وبعد حبك وكل ليلة على الضحكاية ولسة بتسألي وسألتك ويابلدي وانا قلبي ليك وجواب وزي الهوا" للعندليب عبدالحليم حافظ، واختتم الحفل بأغنية "احلف بسماها".

كما يذكر أيضا أن النجم أحمد سعد أحيا حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية وبحضور كامل العدد.

قدم أحمد سعد وصلته الطربية التي أمتعت جمهور مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار .