شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء الطوخى مع ماجد الكداونى وسيد رجب في "وقفة رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة صفاء الطوخى خلال أحداث فيلم "وقفة رجالة" للفنان ماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وسيد رجب كضيفة شرف، حيث بدأت تصوير مشاهدها في الفيلم الأيام الماضية وتضمنت المشاهد حفل خطوبة أمينة خليل ومحمد سلام وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى.

الفيلم كان يحمل اسم "عواجيز الفرح" قبل أن يتم تغييره إلى وقفة رجالة، وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء يلتقون بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة، وهو من تأليف هيثم دبّور، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي وأحمد الجنايني.

ويجمع الفيلم بين ماجد الكداونى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، وتشاركهم في بطولة العمل الفنانة أمينة خليل، والفنانة إيمان السيد، ومقرر عرضه قريباً في السينمات.

ومن ناحية أخرى تشارك صفاء الطوخى في مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين والذى يعرض حالياً على قناة ON، ويشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل "خيط حرير" تدورأحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.