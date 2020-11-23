وائل جسار.. مُنع من دخول المكسيك ورفض غناء المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفل الفنان اللبناني وائل جسار، أمس الأحد، بعيد ميلاده الـ 44 ، إذ أنه من مواليد 22 نوفمبر عام 1976 بمحافظة البقاع في لبنان.

وهنا نعرض لكم أبرز الحكايات والمعلومات عن وائل جسار:

- وائل جسار تزوج من اللبنانية ميراي مقدسي منذ 2005، وأنجب منها "مارلين"، و"وائل"، و"جونيور".

- اشترك في البرنامج الشهير "الحروف تغني"، وأشاد بصوته جميع الحاضرين وبإمكانياته الصوتية وأطلقوا عليه لقب "الطفل المعجزة" وذاع اسمه وشهرته.

- يُعد ألبوم "ماشي" أول ألبوماته الغنائية في عالم المزيكا.

- خاض نهاية العام الماضي، جولة سياحية في مصر بصحبة أسرته، وزارا منطقة الأهرامات.

- قدم عددا من تترات المسلسلات المصرية منها، مسلسل "ختم النمر"، "أريد رجلا"، "حواديت الشانزليزيه"، "الدالي".

- حرص وائل جسار، على دعم مطربة مغربية صاعدة تدعى "جنا" وهو ما كشف عنه في مداخلة هاتفية مع إذاعة "Fujairah fm"، مؤكدا أنه أراد مساعدتها كمطربة جديدة في بدايتها الفنية، حتى لا تقابل الصعوبات التي واجهته، قائلاً: "لا أريد أن تتعذب مثلي".

- أوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية: "اللون بتاعي معروف وماقدرش أغني المهرجانات بكل صراحة مع احترامي للي بيغنيها.. كل شخص له لون وأداء ولو قالوا لي هنديك أغاني مهرجات هرفض.. مبعرفش أغني أغاني مهرجانات".

- في يونيو 2020 تم اختياره سفيرا للسلام والنوايا الحسنة من قبل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لعام 2020 تقديرا لجهوده السامية في مجال العمل الإنساني والاجتماعي والفني.

- كشف جسار، عن رأيه في حادثة إنفجار مرفأ بيروت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار": "بلدنا غالي علينا قوي، وللأسف إحنا بلد فيه كم هائل من الطوائف، لدينا 18 طائفة، كل طائفة تدافع عن مجموعتها، والشعب اللبناني منقسم ولكن الوجع واحد".

وأشار إلى ضرورة وجود تحرك سريع في لبنان من أجل التغيير بعد انفجار مرفأ بيروت وتفاقم الأزمة الاقتصادية، لافتًا إلى أن السلطة الفاسدة في لبنان تسببت في ذبح الشعب اللبناني وتجويعه.

- تحدث وائل جسار عن سبب منعه من دخول المكسيك لإحياء حفل في الكنكون، عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "البعض يقول إني لم أستطع دخول المكسيك لعدم حملي فيزا.. لا أنا معي فيزا وفيزا شنجن، وهذا يسمح لي بدخول المكسيك.. لكن أنا لا أعلم سبب منعي من الدخول، وعلى هذا علامة استفهام كبيرة، حتى متعهد الحفلات يوسف حرب لا يعرف السبب".