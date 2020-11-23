شكرا لقرائتكم خبر عن صور ميجان فوكس وصديقها على السجادة الحمراء لحفل American Music Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رصدت عدسات المصوريين ميجان فوكس وصديقها ماشين جان كيلي علي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز American Music Awards، والذي يقام في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس وهو الظهور الرسمي الأول لهما سويا .

من المقرر أن تشارك النجمة العالمية جنيفر لوبيز البالغة من العمر ( 51 عام ) النجم الشهير مالوما فى تقديم أغنيتهما الدويتو التى تحمل اسم " Pa' Ti + Lonely " و التى أحدثت ضجة فور إطلاقها و كانت السبب الحقيقى وراء انتشار شائعات أن اليكس رودريجيز يشعر بالغيرة الشديدة بسبب ظهور كيمياء واضحة جمعت النجمين فى كليب " Pa' Ti + Lonely " الذى أطلق سبتمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.

كما تشارك النجمة العالمية دوجا كات فى تقديم أغنية " Baby, I'm Jealous " مع النجمة العالمى بيبى ريكسا و ذلك ضمن فقرات حفل " American Music Awards "، و كان كليب " Baby, I'm Jealous " الذى اطلقته النجمتان شهر أكتوبر الماضى .

أيضا يشارك النجمان Bad Bunny و Jhay Cortez فى تقديم أغنية دويتو ضمن فقرات الحفل الشهير الذى ينتظره الملايين .