شكرا لقرائتكم خبر عن صور دوا ليبا بفستان مستوحى من صدف ونجوم البحر فى حفل American Music Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رصدت عدسات المصوريين النجمة دوا ليبا وهي علي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز American Music Awards، والذي يقام في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس وظهرت بإطلالة مثيرة بفستان مستوحي من صدف ونجوم البحر .

من المقرر أن تشارك النجمة العالمية جنيفر لوبيز البالغة من العمر ( 51 عام ) النجم الشهير مالوما فى تقديم أغنيتهما الدويتو التى تحمل اسم " Pa' Ti + Lonely " و التى أحدثت ضجة فور إطلاقها و كانت السبب الحقيقى وراء انتشار شائعات أن اليكس رودريجيز يشعر بالغيرة الشديدة بسبب ظهور كيمياء واضحة جمعت النجمين فى كليب " Pa' Ti + Lonely " الذى أطلق سبتمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.

كما تشارك النجمة العالمية دوجا كات فى تقديم أغنية " Baby, I'm Jealous " مع النجمة العالمى بيبى ريكسا و ذلك ضمن فقرات حفل " American Music Awards "، و كان كليب " Baby, I'm Jealous " الذى اطلقته النجمتان شهر أكتوبر الماضى .

أيضا يشارك النجمان Bad Bunny و Jhay Cortez فى تقديم أغنية دويتو ضمن فقرات الحفل الشهير الذى ينتظره الملايين .