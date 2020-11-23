أنغام ناعية طارق عاكف: أرقى الناس وأعلاهم خُلقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة أنغام، المايسترو والموزع الموسيقي الكبير طارق عاكف، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عن 60 عاما.

ونشرت أنغام عبر حسابها على موقع "انستجرام"، صورة للفنان الراحل، معلقة "في ذمة الله.. زميل عمري وأخي وحبيبي أرقى الناس وأعلاهم خلقًا وأطيبهم قلبًا".

كانت الفنانة الإماراتية أحلام، أعلنت الخبر عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، وكتبت "‏انتقل الله رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك".

وكتبت الفنانة نوال الكويتية عبر نفس الموقع ‎"‏‎طارق عاكف، إنا لله وإنا إليه راجعون رحل عنا اخونا وأستاذنا الكبير، رحمك الله يابو أحمد وجعل مثواك الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله".



طارق تعاون مع كبار نجوم الأغنية في الوطن العربي، بينهم "محمد عبده، وردة، ماجدة الرومي، نوال الزغبي، جورج وسوف، عاصي الحلاني، حسين الجسمي، أصالة، لطيفة".