مسلسل وثائقي عن حياة نيكي ميناج يثير الجدل حولها في السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 نوفمبر 2020 03:38 صباحاً - خوف المشاهير من تصوير أفلام وثائقية غير موثوقة عنهم بعد رحيلهم يجعل الأذكياء منهم يستبقون العمر والأحداث ،ويوافقون مبكراً ،بل ويخططون لإطلاق أفلام ومسلسلات وثائقية عن حياتهم وهم أحياء مثل مغنية الراب الأمريكية الشهيرة نيكي ميناج.

فحسب موقع "تولسا وورلد" ووسائل إعلام أخرى، فقريباً سيعرض مسلسل وثائقي عن حياة المغنية الأمريكية العالمية نيكي ميناج البالغة من العمر"38 عاماً" ،وقد أثار خبر الإعلان عنه من قبل مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج نفسها عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي جدلاً كبيراً في السوشيال ميديا،إذ أن حياة نيكي ميناج ،تتضمن العديد من الأحداث المثيرة على الصعيدين المهني والشخصي ،وكشفت نيكي ميناج في تصريحات سابقة أن قصة حياتها تشبه إلى حد كبير قصة "سندريلا".

تابعي المزيد: هارفي واينستين يعاني من ارتفاع حرارة شديد في سجنه.. فهل هو مصاب بفيروس كورونا؟

نيكي ميناج



ووفقاً لصحيفة "أندبندنت" البريطانية، نشرت نيكي ميناج قبل 4 أسابيع عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" الذي يتابعها فيه 123 مليون شخص حول العالم، صورة لطفلها، وذلك إحتفالاً بعيد زواجها الأول من كينيث بيتي، وعلّقت بالقول:"عيد ذكرى زواج سعيد حبيبي"، وحرصت ميناج في الصورة على عدم الكشف عن وجه الطفل، إذ ظهر في الصورة قدمه يمسكها يد والده كينيث بيتي الذي تزوجته في 21 أكتوبر- تشرين الأول 2019 الماضي.

يشار إلى أن نيكي ميناج أعلنت في شهر أكتوبر- تشرين الأول الماضي،إنها أنجبت طفلها الأول من زوجها كينيث بيتي في شهر أيلول- سبتمبر 2020 الماضي.

وكانت أول المهنئات،صديقتها لاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز التي كتبت لها "مبروك" بأحد حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

والمغنية بيونسية أيضاً هنأتها بولادة طفلها الأول عبر بطاقة خاصة،نشرتها نيكي ميناج في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" ،وكتبت بيونسيه مهنئة: "أونيكا مرحبا بك في الأمومة،بارك الله لك ولعائلتك ب"،في إشارة من بيونسيه للطفل بختام تهنئتها.

