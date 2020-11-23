تراند اليوم : الموسم الرابع من مسلسل The crown.. شاهد

أجرى برنامج It’s Show Time مقابلة مع الممثلة إيما كورين، والممثل جوش أوكونر، عن تجربتهما في تجسيد شخصية الأميرة ديانا والأمير تشارلز، في الموسم الرابع من مسلسل The Crown.

وعن التحدي الذي ينطوي عليه تجسيد شخصية كانت محبوبة من الجميع تقريبا، وحظيت بالتعاطف في كل أنحاء العالم، قالت إيما كورين إنها استمتعت جدا بأداء حركات وتصرفات ديانا، وكيف تميل برأسها وغرتها المطروحة جانبا، وبالتعرف على كل ذلك والتفكير في أدائها من خلاله، ولماذا قامت بهذه الأمور، وكان الدور تحديا مثيرا بالنسبة لها.

أما جوش أوكونر، فقال إن الجوانب الجسدية من الدور لم تكن سهلة ولكن الأيسر، وكان الصعب تجسيد المشاعر وما يتعلق بها.

وذكر جوش أوكونر أنه تأثر بشدة في عدد من لحظات المسلسل، مثل لحظة وفاة لورد ماونتباتن في الحلقة الأولى، وكان لتلك اللحظة تأثير غريب عليه، وأيضا الشجار في الحلقة العاشرة وانتهائه بشكل سيئ، وقال إنه عاد للبيت حزينا في ذلك اليوم.

المسلسل يسرد السيرة الذاتية للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، ويعرض على شبكة Netflix.

أجرت المقابلة الإعلاميتان مها الصغير، ودينا حويدق.



