عمرو دياب يستقر مع نتفليكس على محور أحداث مسلسله

الإثنين 23 نوفمبر 2020

استقرت شركة نتفليكس مع الفنان المصري عمرو دياب على شكل مسلسله الجديد، المقرر أن يبدأ تصويره عام 2021.



المسلسل تدور أحداثه في إطار درامي غنائي، من تأليف السيناريست تامر حبيب، ولكن حتى الآن لم يبدأ حبيب في كتابة سطوره، وخلال الأيام المقبلة سيتحدد شكل القصة.

ولا يزال هناك صراعا بين عدد من المخرجين على اقتناص الفرصة وتقديم عمل درامي لعمرو دياب بعد 27 عامًا من أول مشاركة درامية له.

ويعد أبرز المتنافسين المخرج طارق العريان، الذي يتمسك بقوة بإخراج مسلسل دياب نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها المطرب، والثاني، المخرج الشاب أحمد النجار، الذي سبق وقدم لعمرو دياب كليب "أماكن السهر"، حسب صحف محلية.

كانت شركة نتفليكس أعلنت تعاونها مع المطرب العالمي عمرو دياب، ووصفته بأنه الفنان الأكثر مبيعاً في الشرق الأوسط الحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد"، و6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد"، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته.

وبهذا التعاقد مع المنصة الشهيرة، يعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب 27 عامًا منذ قيامه بدور "أدهم" في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" مع الفنان الراحل عمر الشريف.