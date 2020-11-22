دون سبب عرض حفل لـ" انغام" بدلاً من مسلسل " إلا أنا"

نوهت قناة dmc العارضة للمسلسل "إلا أنا" ،أنه سيتم إذاعة حلقة اليوم الأحد 22 نوفمبر في الثامنة والنصف بدلا من السابعة والنصف دون توضيح السبب، وعرضت لقطات من حفل للمطربة أنغام.

تُعرض حاليا حكاية "أول السطر" من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، وبطولة درة عمر الشناوي ونهال نور والطفلة ريم عبد القادر وتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.

"إلا أنا" كان يضم في البداية 6 حكايات، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، وبعدها تم زيادته، قدمت ريهام عبد الغفور السابعة وحملت اسم "ربع قيراط".

من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، وبطولة درة عمر الشناوي ونهال نور والطفلة ريم عبد القادر وتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.

"إلا أنا" كان يضم في البداية 6 حكايات، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، وبعدها تم زيادته، قدمت ريهام عبد الغفور السابعة وحملت اسم "ربع قيراط".