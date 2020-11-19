تراند اليوم : بعد تصدر التريند.. لن تصدق فرق العمر بين روجينا وأشرف زكي- تفاصيل

تصدرت روجينا تريند مؤشر البحث جوجل وذلك بعد حلولها أمس مع زوجها أشرف زكي كضيوف ببرنامج «صاحبة السعادة» والذي تقدمه النجمة إسعاد يونس.

وتحدث الثنائي عن قصة حبهما وعلاقتهما خلال الحلقة وقال أشرف زكي :” شوفتها جميلة ومؤدبة وبنت ناس وحلوة وأول ما شوفتها قولت هتجوزها وبعد ما اتعرفت عليها قولتلها هروح أعمل عمرة

وارجع أتقدم ليكِ عالطول، وبعد ما رجعت من السفر على وقتنا كان مفيش موبايل ومعرفتش أوصل لبيتها لحد ما قالت صحبتها ووصلتنى ليها”.

وأضاف:” واتفقت مع صحبتها تطلع وتنزلها وفضلت قاعدة عندها ٤ ساعات وقالتها تعالى نزلينى وأول ما نزلت روجينا لقيتنى في وشها واتصدمت وقاعدت اكلم معاها في العربية أنى عاوز اتجوزك وحطيت خطة لحياتنا”.

وما لا يعرفه البعض أن فرق العمر بين روجينا وأشرف زكي كبير، فهي تصغره بـ13 سنة، روجينا تبلغ من العمر 47 عامًا أما أشرف زكي فهو من مواليد 1960 ويبلغ من العمر 60 عامًا.

