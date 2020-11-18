شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل ينتهى من أغانى مسلسل لؤلؤ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الملحن والمطرب هيثم نبيل، انتهاءه من جميع أغانى مسلسل لؤلؤ، للفنانة مى عمر، المقرر عرضه فى الموسم الشتوى الحالى وتحديدا فى مطلع ديسمبر القادم، معربا عن سعادته بهذا العمل الذى أكد أنه جديد على الدراما المصرية.



هيثم نبيل

وكتب هيثم، عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله.. امبارح أنهيت مهمتى فى عمل أغانى مسلسل لؤلؤ، شكرا لكل أصدقائى اللى بذلوا مجهود كبير، صديقى المطرب الموزع نادر حمدى، فريق الشعراء أصدقائى كريم سامى، أسامة محرز، سارة سعيد، منصور محمد، شكرا أحمد حسن فكرى، مهندس الصوت محمد إسماعيل".

وأضاف هيثم: "إن شاء الله هتسمعوا فن محترم ومسلسل جديد على الدراما المصرية، تشرفت بالعمل فيه".





ومن المقرر أن يعرض مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر، فى أولى بطولاتها المطلقة على إحدى قنوات المتحدة مطلع ديسمبر المقبل، وتقريبا فى الأسبوع الأول من الشهر، بعد الانتهاء من تصوير جميع المشاهد، وتجسد فيه مى دور "لؤلؤ" المطربة التى تبحث عن النجومية.



بروفات العمل

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.





وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.