أحمد زكي.. حينما طلب من كومبارس ضربه بـ"القفا" مقابل 100 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحتفل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد النمر الأسود أحمد زكي، إذ ولد في يوم 18 نوفمبر 1949 بمدينة الزقازيق.

الإعلامي محمود سعد الذي كان مقربا مع الإمبراطور أحمد زكي، روى إنه اتفق مع الراحل في السابق على تقديم فيلم تسجيلي يحمل اسم "المندمج" عن حياته ومشواره الفني، لكنه لم يظهر للنور.

وقال سعد، خلال حلقة برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، مارس 2018: "كنا عايزين نبدأ فيلم (المندمج) ده بمشهد من فيلم (الليلة الموعودة) الذي تم إنتاجه عام 1984، مشهد لا تتخيلوا حصل فيه إيه".

أضاف: "أنا كنت موجود في تصوير بعض مشاهد الفيلم، وفي مشهد كان بيضربه ممثل كومبارس، وفي بداية تصوير المشهد الراجل الكومبارس ده كان بيلمس أحمد زكي في الضرب مش بيضربه يعني، وفجأة لقينا في إعادة التصوير الراجل ضربه جامد".

تابع: "مخرج الفيلم يحيى العلمي جِه جري وقال للراجل: إيه ياض أنت اللي أنت عملته في الأستاذ أحمد زكي ده؟ متجيبوش الواد ده تاني هنا.. أحمد زكي قاله سيبه أنا اللي قولتله، ونكتشف إن أحمد زكي أدى الراجل 100 جنيه، خد الراجل على جنب لما لقاه بيضربه تمثيل يعني وقاله: بص تضرب القفا مظبوط أديك 100 جنيه.. و100 جنيه وقتها كان مبلغ كبير".

وفي 27 مارس 2005، رحل القدير أحمد زكي تاركا من خلفه إرثا فنيا ومسيرة يصعب تكرارها.