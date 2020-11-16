بايدن يعلق على ثاني لقاح لكوورنا: يدعو للأمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الإعلان عن لقاح ثانٍ مضاد لفيروس كورونا يدعو للأمل.

وقال بايدن إن الأنباء التي تتردد عن لقاح ثانٍ مضاد لكوفيد-19 أمر يدعو للأمل.

وكانت شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية قد أعلنت،الإثنين، في بيان أن لقاحها التجريبي ضد كوفيد-19 أظهر فعاليته بنسبة 94,5 في المئة لتقليص خطر التقاط المرض، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.

ويعني ذلك أن خطر الإصابة بكوفيد-19 تقلّص بنسبة 94,5% بين مجموعة الأشخاص الذين تلقوا علاجاً وهمياً ومجموعة المتطوعين الذي تلقوا اللقاح خلال التجربة السريرية الواسعة النطاق التي تجري حاليا في الولايات المتحدة، بحسب تحليل أولى الحالات.

وفي هذا السياق، أُصيب 90 مشاركاً من مجموعة الأشخاص الذين تلقوا الدواء الوهمي بكوفيد-19، مقابل 5 فقط في المجموعة التي تلقت اللقاح.

وإذا ثبت مستوى الفعالية هذا نفسه لدى السكان بصورة إجمالية، فسيكون هذا أحد اللقاحات الأكثر فعالية في العالم، شبيها باللقاح ضد الحصبة الفعال بنسبة 97% على جرعتين، وفق المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

جاء إعلان موديرنا بعدما قالت شركة فايزر الأسبوع الماضي إن لقاحها فعال بنسبة تزيد على 90 بالمئة، مما بعث آمالا بإمكانية تقليص الضرر الذي سببته الجائحة للاقتصاد العالمي.