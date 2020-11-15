شكرا لقرائتكم خبر عن ليف شرايبر يتسوق فى البندقية بصحبة صديقته تايلور نيسين بـ"الكمامة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهد النجم الأمريكي ليف شرايبر بصحبة صديقته تايلور نيسين، وهما يتوجهان للتسوق مع كلبهما في البندقية، حيث التزام الاثنان ببعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال تسوقهما، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويشارك النجم الأمريكي ليف شرايبر البالغ من العمر 53 عاما في فيلم "Liev" الجديد، حيث يقضى وقته في البندقية استعدادا لبدء إنتاج الفيلم، وكان يستمتع بالتسوق برفقة صديقته تايلور نيسين، يوم السبت، في المدينة.



الفنان ليف شرايبر يتسوق في البندقية بصحبة صديقته تايلور نيسين

وتألق نجم Ray Donovan Liev في إطلالة أنيقة، حيث ارتدى جاكت رمادي وبنطلون جينز أسود ضيق، كما حرص على ارتداء الكمامة لحماية نفسه والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد، كما ارتدى حذاء رياضيا وكان يمسك هاتفه الذكي في إحدى يديه خلال التسوق.



ليف شرايبر وصديقته تايلور نيسين

فى غضون ذلك، ارتدت صديقته تايلور نيسين البالغة من العمر 27 عاما، معطفًا أنيقًا أسود إلى جانب بنطلون حريمي رمادي، وحملت في إحدى يديها شنطة تحتوي على بعض المستلزمات، وفي اليد الأخرى أمسكت بكلبها الكشفي، كما حملت العارضة حقيبة برتقالية أنيقة خلف ظهرها.