مهرجان الإسكندرية السينمائي يكشف بوستر دورته الـ 37

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر أو المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن بوستر دورتها الـ 37 في حفل ختام دورة هذا العام التي انتهت منذ قليل.

وتصدر الإسكندر الأكبر بوستر الدورة ٣٧ قبل عام من انعقادها

وكرم المهرجان عدد كبير من النجوم يأتي في مقدمتهم الفنان عزت العلايلي الذي تحمل الدورة اسمه، بالإضافة إلى الفنان الكبير صلاح عبد الله، والمخرجة إيناس الدغيدي، ومدير التصوير محسن أحمد، والفنانة رغدة، والمخرج والمصور المغربي داوود ولاد السيد، والمخرج والكاتب مارك سيرينا.



وشهدت دورة هذا العام عدد كبير من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو الاحتفال بمئويات وحش الشاشة فريد شوقي، ومدير التصوير عبد العزيز فهمي، والمخرج الراحل فيدريكو فيليني، هذا إلى جانب احتفالية خاصة بالسينما اللبنانية كضيف شرف وعرض فيها 10 أفلام لبنانية، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة، والورش السينمائية.

وشارك في المهرجان أفلام من دول اليونان، فرنسا، هولندا، بلغاريا، البوسنة، لبنان، سوريا، المغرب، إيطاليا، مصر، إسبانيا، سويسرا، كرواتيا، سلوفينيا، ألبانيا، الجزائر، ليبيا، إنجلترا، تونس، مالطا، حيث تنافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلما، بينما عرض 20 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و4 أفلام خارج المسابقة.

وتضمن المهرجان هذا العام مسابقتين هما الأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرجة إيناس الدغيدي، وعضوية الممثلة الإيطالية أنجليك

كافالاري، والمخرج والكاتب الأسباني مارك سيرينا والمخرج المغربي داود ولاد السيد والفنانة الإيطالية مارزيا تيدشي.

وضمت المسابقة 12 فيلما وهم فيلم "بحيرتي" من البانيا، والفيلم المصري "قابل للكسر"، والفيلم اليوناني "باري"، والفيلم الإيطالي "بيسكاماري"، والفيلم اللبناني "بالصدفة"، والفيلم اللبناني "مفقود"، والفيلم المغربي "اللكمة"، والفيلم الهولندي "خذني إلى مكان لطيف"، وفيلم "لا تنسى أن تتنفس" من سلوفينيا وإيطاليا وكرواتيا، وفيلم "نافذة على البحر" من أسبانيا واليونان، وفيلم "ماري" من سويسرا وكرواتيا والفيلم السوري "غيوم داكنة".

وقررت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة منح

جائزة أفضل فيلم إلي (بارى) pari وهو إنتاج يوناني فرنسي، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم ( نافذة على البحر ) window to the sea من إسبانيا.



كما منحت لجنة التحكيم جائزة يوسف شاهين أفضل مخرج إلي (سيا ماك اعتمادى) عن الفيلم اليونانى بارى، وجائزة نجيب محفوظ أفضل سيناريو إلي (لويس مويا ريجرادو) عن فيلم (نافذة على البحر) من إسبانيا.

وذهبت جائزة عمر الشريف أفضل ممثل إلي (ربيع جليم) عن فيلم اللكمة من المغرب، وجائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة مناصفة بين (كارول سماحة) عن

فيلم بالصدفة و(إيما سواريز) عن فيلم نافذة على البحر .

وفاز بجائزة القدس للإنجاز الفنى الفيلم السورى ( غيوم داكنة ) لأنه يعبر عن معاناة أبطال الفيلم وتعرضهم لظروف قاسية وحقيقية على أرض الواقع جسدها المخرج بشكل درامى جيد

وحصد جائزة كمال الملاخ للعمل الأول إخراج للفيلم اللبنانى (مفقود)، وفاز بجائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربى فيلم (اللكمة) من المغرب.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة الفنانة سلوى محمد علي، وضمت في عضويتها كارستن كاستيلان والمخرج السينمائي والتلفزيوني أسد فولادكار.

وتسابق علي جوائز المسابقة 20 فيلما وهم الفيلم الألباني "الشريط اللاصق"، والفيلم الجزائري "الكلمة الأخيرة"، والفيلم المصري "أشياء صغيرة جدا"، والفيلم المصري "العشاء الأخير"، والفيلم الفرنسي "فانتازماغوريا"، وفيلم "لا تستخدم الملح أبدا لجذب حبيب محتمل"، والفيلم الفرنسي "وقت الصيف"، والفيلم الفرنسي "فنسنت قبل الظهيرة"، والفيلم اللبناني "إدريس"، وفيلم "حلم راعي البقر الصغير" من مالطا، والفيلم المغربي "الوبسي"، والفيلم المغربي "الحبر المطلق"، والفيلم الفلسطيني "بيت لحم2001"، والفيلم الأسباني "شامل الفواتير"، والفيلم الأسباني "كابيلو"، والفيلم الأسباني "الحلم له سعر"، والفيلم السوري "للبيع"، والفيلم التونسي "راجع"، والفيلم السوري "شلل" والفيلم السوري "نوم عميق".

وقررت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط منح تنويه خاص لفيلم (الشريط) البانيا، وتنوية خاص لبطل فيلم ( الحبر المطلق ) عز العرب الكغاط من المغرب.

وذهبت جائزة أفضل فيلم إلي (فنسنت قبل الظهيرة) من فرنسا، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الإسباني (شامل الفواتير).



كما ضم قسم أفلام خارج المنافسة 4 أفلام وهي الفيلم المصري "وطن بالاختيار"، والفيلم الألماني "تارانتيلا"، والفيلم الليبي "لمة الأحباب" والفيلم الأسباني "كاتب من بلد بلا مكتبات".