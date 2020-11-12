بالفيديو.. عزت العلايلي عن محمد رمضان: مجنون شهرة.. والأخير يرد: اسمي شاغل كل الحاقدين

رنا صلاح الدين - هاجم الفنان المصري عزت العلايلي الفنان محمد رمضان، بسبب ترديده دائما بأنه "نمبر وان"، بالإضافة لتصرفاته الأخرى التي تستفز زملائه الفنانين.

الفنان عزت العلايلي قال عن محمد رمضان في تصريحات صحفية: "أنا كمان نمبر وان.. محمد رمضان دا مريض شهرة.. ربنا يشفيه.. يقول زي ما هو عايز".

رمضان رد على تصريحات عزت العلايلي، بأن قام بنشرها على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام"، على خلفية مقطع من أغنيته "السلطان".

وتقول كلمات الأغنية: "أنا عارف إن إسمي شاغل كل الحاقدين.. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين.. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين.. أصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين.. أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي.. في الغابة الأسد ملك ماتعلمش إنه يطاطي.. المكسب عندي غية مش هحلكوا المرة دي".