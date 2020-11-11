“الموصل”.. فيلم عالمي باللهجة العراقية على نتفليكس

متابعة بتجــــــــــــرد: من المتوقع أن تطرح منصّة عرض الأفلام نتفليكس في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري فيلم “الموصل” الذي تدور أحداثه حول فرقة من وحدة القوات المسلحة العراقية يحاول أعضاؤها إستعادة منازلهم وعائلاتهم ومدينتهم بعدما سيطر عليها تنظيم “داعش”.
وتتحوّل الأحداث إلى حرب عصابات خطيرة بهدف السيطرة على إحدى أكبر قواعد العدو في المنطقة.
“الموصل” هو أوّل فيلم حربي صُوِّر بالكامل باللهجة العراقية، وهو من تأليف وإخراج ماثيو مايكل كارناهان، وبطولة كل من سهيل دباخ، آدم بيسا وإسحال إلياس.
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