بالفيديو.. أول تعليق لوالد حسام حبيب على أنباء طلاق ابنه وشيرين عبدالوهاب: أعرف من وراء نشرها

رنا صلاح الدين - ترددت أنباء مؤخرا عن وقوع خلاف كبير بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، بعدما قام الأخير بسحب أموال تخص زوجته ، حيث أنها قامت من قبل بتكليفه رسميا بإدارة أعمالها، وقد وصل الأمر بينهما إلى الطلاق.

وفي أول تعليق لوالد الفنان حسام حبيب، اللواء حسين حبيب، أكد أن كل ما تردد عن انفصال ابنه عن زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب مجرد شائعات، حيث قال: "أنا فوجئت بالحديث عن ذلك في الصحافة، ولو حصل حاجة زي كده أنا أول واحد هيعرف، وهعرف من شيرين قبل حسام، فهي تعتبرني والدها الثاني وعلاقتنا طيبة جدا وأنا مش بفرق بينها وبين حسام، بالعكس أنا باجي على حسام شوية".

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن": "أول ما شوفت الخبر عرفت إنه كذب، ومع ذلك اتصلت بحسام، قالي يا بابا أنا وشيرين مبتعدين عن الميديا خالص ومركزين في شغلنا، هما عملوا استوديو جديد عندهم وبيجهزوا لأغاني جديدة هتنزل قريب للجمهور، وحسام زعل جدا وقالي: طيب يتكلموا حتى عن خلافات لكن توصل لهذه الاتهامات".

وأكمل: "حسام مش زوج شيرين وبس، ده هو أبوها وأخوها وزوجها وصديقها، ربنا يبعد عنهم أي شيء وحش، والكلام المنشور كاذب، ويقف وراءه بعض الناس اللي كانوا شغالين مع شيرين".

وتابع: "هي لما اتجوزت حسام اكتشف إن في حسابات كتير مش مظبوطة تخصها مع مدير أعمالها السابق، وفي قضايا مرفوعة عليه ويلاحقوه قضائيا، وهو اللي ورا الأخبار دي، وهي بنت بلد وشاطرة ومحدش يعرف يضحك عليها".

وكانت شيرين عبدالوهاب قد نفت وقوع خلافات بينها وبين زوجها حسام حبيب، حيث كتبت على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله إحنا بخير".