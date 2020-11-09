شكرا لقرائتكم خبر عن عناق "عائلى" بين شام الذهبى وأصالة وابنيها آدم وعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شام الذهبى، ابنة النجمة أصالة، صورتين تجمعهما بوالدتها أصالة، وعلى وآدم، إخوتها من والدتها، حيث يظهر الأربعة في احدى الصور، وهم في عناق فيما بينهم، حيث تفاعل مع الصورتين كل من هند صبرى ونيكول سابا، وكندة علوش".

أصالة وأبناؤها



أصالة وشام وعلى وادم

من ناحية أخرى، كان خالد الذهبى نجل الفنانة أصالة ظهر فى مقطع فيديو جديد، يوضح سبب الهجوم على طليق والدته المخرج طارق العريان، مطالبا منه تخصيص المزيد من الوقت لأفراد اسرته.

وقال خالد في الفيديو الذى تم تداوله على انستجرام، :"إلا أهلي إلا إخواتي ومامتي، طارق بحبه و بحترمه علمنى حاجات كتير خلال 14 سنة بينصحنى، وعليا زى ما علمنى خلال 14 سنة انى انصحه وابعتله فويس نوت انه يقضى المزيد من الوقت مع أولاده كنت أتمنى يكون موجود أكتر وأنا تضايقت وقلت اللي قولته ويا تيتو انت عارف بمكالمة واحدة إني قلبي أبيض أنا بسامح وإنت عارف أنا بحبك أد إيه، في فرق بين أنا ومامتي محدش ينفع يجيب سيرتها أو يمسها مينفعش أسكت.. إلا إخواتي وأمي لازم ياخدوا حقهم".