شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى وأمل الدباس فى لجان تحكيم شرم الشيخ الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة قامات مسرحية وفنانين من مختلف دول العالم في لجان تحكيم مسابقاته المختلفة، ففي مسابقة العروض المسرحية الكبرى تضم اللجنة كلا من الفنانة الأردنية أمل الدباس رئيسا للجنة وفي عضويتها كل من الفنان نضال الشافعي من مصر والفنان والكاتب خالد الرويعي من البحرين، وفي لجنة التحكيم الدولية لمسابقة المونودراما تضم في عضويتها الفنانة مروة عبدالمنعم من مصر والمخرج والفنان الكيني كيفين كيماني والمخرج الدكتور خالد الزدجالي من سلطنة عمان، كما تضم لجنة التحكيم الدولية لمسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية الدكتور الفنان أيمن الشيوي رئيسا وسعادة السفير الفنان علي مهدي من السودان والفنانة الدكتورة مارينا ديمتريجيفك .

وتشــجيعا لحركــة الكتابــة المســرحية المصريــة والعربيــة يقيــم مهرجــان شــرم الشــيخ الدولــي للمســرح الشــبابي مســابقة المســرح الشــبابى للتأليــف المســرحى وتحمل هذا العام اسم الكاتب الراحل الدكتور أحمد سخسوخ والتي تكونت لجنة تحكيمها من الدكتور والكاتب سامي الجمعان من السعودية والدكتور والكاتب مفلح العدوان من الأردن والكاتب أيمن سلامة من مصر ومقرر ومنسق تلك اللجنة الناقدة داليا همام من مصر وفاز في تلك المسابقة أحمد جمال صادق عن نص " ثاقب النايات " مونودراما ، و عبده الحسيني عن نص " ترجمان الأشوق " ومحمد عبدالرحمن عن نص " أبناء الغد " ، أما مسابقة العمل الأول للشباب ( جائزة عصام السيد ) فقد تقدم للتسابق فيها 25 عرضا مسرحيا لـ25 مخرجا شابا من كل محافظات مصر ، وفاز بالمركز الأول من القاهرة (محمد هشام ) عن عرض "أصحاب السعادة"، وفاز أشرف محمد على من الإسكندرية بالمركز الثانى عن عرض "ماراصاد"، أما المركز الثالث فكان من نصيب مايكل مجدى من محافظة الجيزة عن عرض "الدخان" وحكم تلك المسابقة كل من الدكتورة الفنانة رانيا فتح الله والدكتور المخرج محمد الشافعي والكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم أما عن ورش المهرجان فيقدم المهرجان هذه الدورة ورشة العمل التدريبية بقيادة الأستاذ الدكتور الفنان علاء قوقة .