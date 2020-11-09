شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مدحت صالح يحيي حفل مهرجان الموسيقي العربية فى دورته الـ ٢٩ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي اليوم الأثنين المطرب مدحت صالح حفل مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية علي مسرح النافورة وذلك بمصاحبة صولو البيانو عمرو سليم وبقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويحيي الفاصل الأول من الحفل المطرب اللبناني سعد رمضان والمطربة إيمان عبد الغني، وكان أحيا النجم اللبناني وائل جسار حفله ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته ٢٩ على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، أمس الأحد وقدم عدد كبير من أغانيه والذي تفاعل معها جميع الحاضرين منها غريبة الناس ومشيت خلاص وانت مين ياللى انا مش عارفك ونهاية واحدة وخلينى ذكرى وتخبى ليه وكامل الاوصاف ومليون مرة احبك ونسم علينا الهوا وفى حضرة المحبوب وموجوع وبتوحشينى وحلم حياتى واختتم الحفلة بأغنية غريبة الناس.

الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة منهم صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقى، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزى، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.

ويشارك بالمهرجان 12 عازفا هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الأكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حماده النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكرى، عازف التشيللو يحيى المهدي.