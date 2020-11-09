شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى يطلب الوقوف دقيقة حداد على روح زملائه فى ندوته بمهرجان إسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، ندوة تكريم الفنان الكبير عزت العلايلي ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، والذى يرأسه الأمير أباظة تقديرا لمشواره وتاريخه الفني الكبير، وحضر الندوة كلا من، محمود حميدة، والفنان صلاح عبد الله ، والفنانة إلهام شاهين ، والفنانة سلوي محمد علي، المخرج عمر عبد العزيز، خالد عبد الجليل رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

وقال الفنان عزت العلايلى ، فى البداية أتقدم بالشكر والإمتنان لكل من ساعدنى فى مشوارى الفنى سواء على المستوى الفكرى أو المستوى الإنتاجي وتحية وتقدير وإحترام لكل الفنانين الذين وقفت أمامهم كممثل مؤدى كان المشوار صعب والصعوبة تكمن من خلال عظماء هذا الفن ، أسماء كثيرة تمر أمامي الأن أكن لهم كل الذكرى العطرة ولا أستطيع أن أنسى زملائه الذين فقدناهم وأرجو من الحاضرين أن نقف دقيقة حداد على أرواحهم .

وأضاف العلايلى ، الفنان لابد أن يقتنع بما يقدم فإن لم تقتنع لا تقبل العمل ، فمن يتقدم فى هذا الوسط هو من رفض ومن تأخر هو الذى قبل دون إقتناع ، وفى حياتى كنت حريص جدا على إحترام المتلقى وأعتبره ناقد خاص لى ، ولم أستهين بأى عمل سواء فى السينما أو المسرح أو التلفزيون ، ولابد أن نعى أن مصر تمر بمرحلة صعبة ونحن فى مصر لدينا ادباء وكتاب وفنانين ارجوهم أن يواصلوا لأننا فى أشد الإحتياج لهم ، الفنون والاداء هو جزء مهم من قيام أى دولة ومن يعلى من شأن مصر وهى عالية الأن هى الفنون والأداء ، فكم من فنان يحترم فنه وجمهوره وأدمية الناس أقل له إحتراما وإجلالا.