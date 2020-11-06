باسل خياط لم يتأخر في الرّد على انتقاد طلال مارديني للمهرجانات السينمائية

متابعة بتجـــــــــــرد: ردّ النجم السوري باسل خياط على انتقاد مواطنه طلال مارديني للمهرجانات السينمائية في الوطن العربي.

وشنّ طلال مارديني هجومًا عنيفًا على المهرجانات السينمائية، مؤكداً أنها للموضة والأزياء من دون الاهتمام بالسينما والفن.

وأثار مارديني الجدل بأنه يقصد انتقاد مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم في مصر قبل أيام، من دون أن يسميه بمنشوره عبر حسابه على موقع إنستغرام، مؤكداً أن مهرجانات السينما في كل دول العالم تكون للسينما والفن فقط إلا في الوطن العربي تكون للفساتين والإطلالات.

وأضاف ساخراً: “يعني مصممو الأزياء يتنافسون فيه أكثر من المخرجين والكتاب، شيء مؤسف، عن جد شيء مقزز ومقرف”.

رد باسل خياط الذي حضر مهرجان الجونة على طلال مارديني جاء سريعًا من خلال تعليق على المنشور حيث قال: “يعني إذا عزموك ما بتروح أستاذ طلال؟”، ليجيبه طلال ضاحكاً: “لا ما بروح لأن ما عندي فستان مناسب”.