عارفة عبدالرسول أم محمد رمضان في هذا العمل

رنا صلاح الدين - تعاقدت الفنانة عارفة عبدالرسول على المشاركة في مسلسل "موسى"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، والمقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل.

وتجسد عارفة عبدالرسول شخصية والدة الفنان محمد رمضان خلال أحداث المسلسل، المقرر أن يبدأ فريق عمله تصويره خلال شهر نوفمبر الجاري أو مطلع شهر ديسمبر على الأكثر.

مسلسل "موسى" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رمضان كلا من الفنانين، سمية الخشاب، وصبري فواز، ورياض الخولي، وسيد رجب، وعارفة عبدالرسول، وآخرين، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

يذكر أن هذا العمل لم يكن الأول الذي تجسد فيه الفنانة عارفة عبدالرسول شخصية والدة الفنان محمد رمضان، حيث جسدت هذا الدور من قبل خلال أحداث فيلم "الديزل"، الذي نافس به محمد رمضان في السينما خلال عام 2018.