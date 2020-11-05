شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يكشف موعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والان مع التفاصيل

الفنان اللبنانى راغب علامه

إعتبر الفنان اللبنانى راغب علامه​ أن موعد إصدار مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لن يبصر النور قبل ظهور نتائج ​الانتخابات الاميركيه​، التي يتنافس فيها المرشح الديمقراطي ​جو بايدن​، والرئيس الأميركي الحالي ​دونالد ترامب.



وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "من الآخر..... يخطئ من يظن بأن الحكومة في لبنان ستتشكل قبل ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية".

وكان علامة قد عّلق على موضوع التدقيق المالي الجنائي في لبنان، وكتب: "التدقيق المالي لو حصل سيضع 95% منهم في السجون أو في مزابل التاريخ قد يستميت المتورّطين في سرقة البلد للوقوف في وجهه. فليعلم الشعب اللبناني بأن هذا التدقيق المالي لو حصل هو أمل لبنان في إصلاح النظام وإستعادة الأموال المنهوبة وحماية مستقبل أولادنا".