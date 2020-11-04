اللية.. حفل غنائي لـ عاصي الحلاني في دار الأوبرا

يحيي الفنان عاصي الحلاني، الليلة، حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ، المقامة في عدد من مسارح دار الأوبرا المصرية.

ويقام الحفل في تمام الساعة الـ 8 مساءً، بمشاركة الفنانة رحاب مطاوع، وعازف الكمان جهاد عقل، مع

المايسترو هشام نبوي، وذلك على مسرح النافورة المفتوح.

وبدأت فعاليات المهرجان الأحد الماضي، ويضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي، أبرزهم "مدحت صالح، خالد سليم، عاصي الحلاني،صابر الرباعي"، ومجموعة غنائية

مميزة من أصوات الأوبرا، وتستمر فعالياته على مدار 10 أيام متتالية على مختلف مسارح الأوبرا بالقاهرة ( معهد الموسيقى العربية، الجمهورية ،النافورة، الصغير"، بالإضافة إلى أوبرا الإسكندرية ودمنهور وتضم 29 حفلاً غنائياً موسيقياً بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الأردن ، العراق ، تونس.