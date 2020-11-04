أبرز ما بحث عنه الأميركيون على “غوغل” عشية الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - لحظات صعبة عاشها الأمريكيون عشية الانتخابات ، الأمر الذي دفع الكثيرين لقضاء أوقاتهم في البحث عن أشياء مسلية عبر الانترنت .

وقام محرك البحث غوغل” بيانات عن مليارات عمليات البحث يومياً، بدءاً من اللحظات والمشاعر وصولاً الى البحث عن المشاهير والأحداث الرياضية والأخبار العاجلة.

قبل يوم من الانتخابات الأميركية، لجأ الملايين من الأميركيين إلى محرك “غوغل” للحصول على معلومات حول المرشحين والبرامج الإنتخابية وعمليات التصويت. وفي يوم الثلاثاء، قدمت اتجاهات البحث في “غوغ” لمحة عن الحالة المزاجية للبلاد وأولوياتها القصوى.

وعلى الرغم من أن أهم عمليات البحث على مستوى العالم كانت عبارة عن “انتخابات”، وتحديداً “نتائج الانتخابات” ، فقد بحث الأميركيون أيضًا عن طرق للتعامل مع حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات، حيث من المحتمل ألا يتم الإعلان عن الفائز فوراً.

إليك أكثر ما بحث عنه الأميركيين بشأن يوم الانتخابات هذا، وفي الأشهر والأسابيع التي سبقته، وفقًا لبيانات “غوغل تريند”:

بالنسبة للمرشحين

من بين المرشحين للرئاسة، حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على أكبر عدد من عمليات البحث يوم الثلاثاء بنسبة 50% من عمليات البحث عن المرشحين، يليه الرئيس دونالد ترامب بنسبة 42%، والمرشح الليبرالي جو جورجينسن بنسبة 7%، ومرشح حزب الخضر هووي هوكينز بنسبة 1%. ومع ذلك، فإن اهتمام الأميركيين بين بايدن وترامب تقلب باستمرار على مدار الأشهر القليلة الماضية.

حول القضايا

وسط جائحة كورونا، والبطالة القياسية، والحوافز الفيدرالية التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها للملايين في نهاية هذا العام، ركزّ الأميركيون في عمليات بحثهم على موضوع “البطالة”، ليس فقط هذا الأسبوع ولكن منذ منتصف آذار الفائت. العبارة الثانية الأكثر بحثاً خلال الأيام السبعة الماضية كانت “الأجور”.

كان الاهتمام الآخر بالبحث عند الأميركيين هذا الأسبوع ايضاً هو موضوع “الرعاية الصحية”، التي أصبحت نقطة اشتعال رئيسية بين الديمقراطيين، الذين يريدون البناء على قانون الرعاية الميسر التكلفة، وإدارة ترامب، التي سعت إلى إلغاء البرنامج في المحكمة.

كما انتشر البحث عن “العرق” و “الجريمة” هذا الأسبوع الى جانب بعض الموضوعات التي حظيت بشعبية فريدة هذا العام بسبب الوضع غير المسبوق حول التصويت أثناء الوباء. ولَّد “التصويت عبر البريد” اهتمامًا أكبر من أي انتخابات سابقة حيث ارتفع التصويت بالبريد وصوت أكثر من 100 مليون أميركي مبكراً، كما حظي “اللقاح” باهتمام أكبر من أي عام آخر غير عام 2009.

في التعامل مع الانتخابات

مع عدم توقع إعلان فائز اليوم أمضى الأميركيون مساء أمس الثلاثاء في محاولة للعثور على طرق للتعامل مع حالة عدم اليقين لديهم. بلغت عمليات البحث عن “القلق” و”تمارين التنفس” ذروتها في منتصف الشهر الفائت، وحطم “القلق” الرقم القياسي أمس، ما دفع فريق “غوغل تريند” لتذكير الأميركيين بالتواصل مع الأصدقاء والعائلة للبحث عن رفاهيتهم .

بحث الأميركيون أيضًا عن أطعمة مريحة ومشروبات. في أغلب الأحيان قاموا بالبحث عن مطعم “بيتزا بالقرب مني” ، يليها مطعم “صيني بالقرب مني” ، و”متجر خمور بالقرب مني” ، و”سوشي بالقرب مني” ، و”طعام مكسيكي بالقرب مني”. كما غرد فريق “غوغل تريند” بأن “متجر خمور بالقرب مني” و “فرايز بالقرب مني” سجلا أعلى مستوياتها على الإطلاق.