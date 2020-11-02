رامز أمير لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" كسر الدنيا.. و"كورونا" تجربة قاسية على الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان الشاب رامز أمير عن سعادته بالدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي اختتمت فعالياتها قبل يومين، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناعه.

وقال رامز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الناس كانت مبسوطة والفنانين مبسوطين، المهرجان ناجح ومكسر الدنيا زي كل سنة، والكل فرحان بوجود مهرجان مهم زي مهرجان الجونة السينمائي في مصر".

وعن تأثير "كوفيد 19" على حياته وعمله طوال الفترة الماضية، قال "هي أثرت علينا كلنا في بدايتها، تجربة صعبة وقاسية على كل الناس. قعدت في الأول شهر في البيت وبعده نزلت أدور على مكان أتمرن فيه".

وتابع رامز موضحًا الأسباب التي دفعته للتدريب على رياضة التايكوندو والباركور "أنا بني آدم طموح عايز أشوف أكشن زي اللي بره، اللي كان بيعجبني من وأنا صغير، بدأت اشتغل على ده في الأول حتى تحول الأمر لإدمان بينافس عشقي للتمثيل".

وأشار إلى تقديمه جزء صغير من مهاراته التي يحلم بتقديمها للجمهور في فيلم "حملة فرعون"، ويتمنى الاستمرار في الأمر حتى يصل لمرحلة الاحتراف، للدرجة التي تجعله يقوم بحركات لا يصدقها الجمهور، وهو ما حدث في "حملة فرعون" إذ قام بأداء حركات من شدة صعوبتها لم يصدق الجمهور أنه من قام بها.