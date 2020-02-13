شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. محافظ أسوان يكرم رانيا يوسف وشيرى عادل ورجاء الجداوى على مركب بالنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أجواء ساحرة داخل إحدى المراكب النيلية، كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عددًا من الفنانات الحاضرات في مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الرابعة، منهن، الفنانة القديرة رجاء الجداوى، الفنانة رانيا يوسف، الفنانة سلوى خطاب، الفنانة شيرى عادل، الإعلامية بوسى شلبى، وحضر أيضًا كل من خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج محمد عبد العزيز.

وافتتح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فعاليات دورته الرابعة، بحضور حشد كبير من نجوم الفن، وقام بتقديم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكي وأخرجه هشام عطوة، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري أعقبه عرض برومو غنائي يعبر عن دور المرأة في السينما ويستعرض صور أهم صور نجمات السينما المصرية والعربية، كما تم عرض برومو للأفلام المشاركة في دورة هذا العام التي تستمر حتي السبت القادم 15 فبراير، وقامت الإعلامية جاسمين طه زكي بتقديم فعاليات حفل الافتتاح باللغتين العربية والإنجليزية.

وخلال الحفل استعرضت إدارة المهرجان لجان تحكيمه المختلفة، حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لاكروز، والنجمة المصرية منة شلبي، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها النجمة المصرية بشري والناقد السينمائي ماسيمو ليتشي والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري كلاً من الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان، ويرأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي المنتجة التونسية درة بوشوشة رئيساً، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد، كما تتشكل لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد أسامة عبد الفتاح رئيساً وعضوية كل من الناقدة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.

وقامت إدارة المهرجان بتكريم الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والنجمة نيللي كريم والنجمة العالمية فيكتوريا أبرِل.

واختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي 31 فيلما يمثلون 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة من بينهم فيلمين يعرضان عالميا لأول مرة، و18 فيلما في عرضهم الأفريقي الأول، ويشارك في مسابقات المهرجان المختلفة 51فيلما، حيث يعرض في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما يعرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية .



محافظ أسوان يكرم رانيا يوسف وشيرى عادل ورجاء الجداوى على مركب في النيل (1)



محافظ أسوان يكرم رانيا يوسف وشيرى عادل ورجاء الجداوى على مركب في النيل (2)



محافظ أسوان يكرم رانيا يوسف وشيرى عادل ورجاء الجداوى على مركب في النيل (3)



محافظ أسوان يكرم رانيا يوسف وشيرى عادل ورجاء الجداوى على مركب في النيل (4)



محافظ أسوان يكرم رانيا يوسف وشيرى عادل ورجاء الجداوى على مركب في النيل (5)