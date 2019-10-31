أحلام: خسرت 20 كيلو من وزني وهذا هو السر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لاحظ جمهور الفنانة الإماراتية أحلام خسارتها للكثير من وزنها خلال الفترة الماضية، وظهورها برشاقة مبهرة، مما دفعهم للتساؤل عن سر هذه الرشاقة.

الفنانة الإماراتية كشفت، خلال لقائها في برنامج Trending، إنها خسرت 20 كيلو جرام من وزنها، لافتة إلى أنها خضعت لنظام غذائي قاسي جعلها تفقد وزنها.

أحلام أكدت أنها اصبحت حاليا لا تشتهي الطعام، كما أنها لا تشتهي الشيكولاتة التي كانت تعشقها، لافتة إلا أنها تنوي خسارة 3 كيلوجرامات إضافيين.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد فاجأت محبيها وشاركتهم مؤخرا بلقطات من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، اختارت لها «لوك» شبابي مميز وأنيق.

النجمة الملقبة بـ«الملكة» ظهرت مرتدية Jumpsuit جينز، مسدلة شعرها الأسود بشكل عفوي، كما انتعلت حذاء مفتوح ذو كعب عالي، وهي الطلّة التي كشفت فقدان أحلام للكثير من وزنها الزائد، كما اختصرت الكثير من عمرها، حيث بدت بشكل أكثر حيوية وجاذبية بحسب آراء متابعيها.

يُذكر أن أحلام يُعرض لها حالياً برنامج The Voice الذي تشارك في لجنة المدربين به إلى جانب الفنان المصري محمد حماقي، النجم اللبناني راغب علامة، بالإضافة للديفا المغربية سميرة سعيد.