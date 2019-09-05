شاهد.. سما المصري “تحلب جاموسة” وتسأل “حد عايز لبن”!

كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 02:52 صباحاً - تواصل سما المصري اثارة الجدل عبر الفيديوهات والصور التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي جديدها نشرت سما المصري فيديو ظهرت فيه وهي تحلب بقرة في احد المزارع وعلقت قائلة: “الجاموسه حنت وجابت لبن وانا باحلبها…..حد عايز لبن؟؟”. وتباينت تعليقات متابعي سما المصري بين مؤيد ومعارض لما تنشره دائما عل مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار مما يثير استياء البعض.

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