نيكي ميناج تتلقى التصريح للزواج من كينيث بيتي رغم جرائم الأخير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الممثلة ومغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج، عبر برنامج إذاعي شهير أنها حصلت على تصريح للزواج، وأخبرت معجبيها أنها حاليًا تخطط للزواج من حبيبها كينيث بيتي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المغنية البالغة من العمر 36 عامًا والمرشحة لجائزة جرامي، صرحت بأن هدفها من الزواج هو الحمل وتكوين أسرة.

ومنذ بدايتها؛ أثارت هذه العلاقة الكثير من الجدل، حيث أُدين بيتي، في العام 1995 بمحاولة اغتصاب، وسُجن لمدة سبع سنوات في قضية قتل خطأ.

ولكن ميناج رفضت كل هذه الانتقادات الموجهة لزوجها المستقبلي، وأصدرت مقطع فيديو لآخر أعمالها، وأكدت أنها في مكانها الصحيح الآن وتقضي أسعد أوقاتها معه وقالت إن كل ما تسعى إليه هو الحصول على السعادة.

يذكر أن ميناج أعلنت عداءها مرة أخرى مع النجمة مايلي سايرس ووصفتها بـ"اللحم الفاسد".

وترجع حرب التصريحات بين ميناج ومايلي إلى العام 2015 عندما تحدثت الأخيرة عن ميناج بشكل سيء في إحدى المقابلات، وذلك في نفس العام الذي حصلت فيه مناج على جائزة إم تي في.