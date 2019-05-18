طرح أغنية أكرم حسني «لا يزال السؤال هي ليه قلبت عيال».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل “الواد سيد الشحات” أغنية بعنوان “لا يزال السؤال هي ليه قلبت عيال”، حيث تم عرضها ضمن أحداث العمل، وهي من غناء أكرم حسني.

وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه.

مسلسل “الواد سيد الشحات” بطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، وبطرس غالي، وحمدي هيكل، وإسماعيل هاشم، وأحمد عادل، وشادي عبدالله، ووليد الزرقاني، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي، وإنتاج شركة “سينرجي” للمنتج تامر مرسي.