بالصور| من هى حفيدة أم كلثوم التي أبهرت أحمد حلمي فمنحها "الباز الذهبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حصلت المتسابقة سناء نبيل على "الباز الذهبي" من الفنان أحمد حلمي لتضمن وصولها للتصفيات النهائية في الحلقات المباشرة، من برنامج Arabs Got Talent، سناء لم تحصل فقط على الباز الذهبي، بل حصلت على قلوب الجماهير واهتمامهم بعد سماعهم صوتها ومعرفتهم بصلة القرابة بينها وبين الفنانة أم كلثوم، إذ أن كوكب الشرق شقيقة جدتها، حسبما أعلنت.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن سناء نبيل، حفيدة أم كلثوم، التي أبهرت أحمد حلمي:

-اسمها الكامل، سناء نبيل المرسي، عرفت نفسها عبر حسابها الرسمي بموقع " فيس بوك " قائلة: "نفسي أرجع للناس الزمن الجميل والكلمات العذبة".

- عمرها 16 سنة، وتعلمت الغناء على يد الدكتور أحمد عبدالله عازف العود الشهير.

- أكدت سناء نبيل، في تصريحات صحفية سابقة، أنها ليست حفيدة السيدة أم كلثوم بطريقة مباشرة، إذ قالت إن كوكب الشرق هي شقيقة جدتها.

- تتدرب منذ 3 سنوات على يد المايسترو مع سليم سحاب والتحقت بمعهد الموسيقى العربية، بعد إتمام دراستها الثانوية.

- بعد إعلانها صلة القرابة مع أم كلثوم، شكك الكثيرون في نسبها للسيدة أم كلثوم، فرد والد سناء على المشككين قائلا: "لا تفتروا دون علم، سناء حفيدة شقيقة أم كلثوم وتدعى (السيدة)، وصلة القرابة موجودة ومن يشكك في النسب يأتي لي، وسوف أقدم له الدليل على صلة القرابة".

- صرحت من قبل رغبتها في التقدم في المنافسة ببرنامج The Voice Kids، ولكن يبدو أنها عدلت عن قرارها وفضلت Arabs Got Talent.

- شاركت سناء نبيل من قبل في مسابقة المقامات الدولية في أذربيجان، وحصلت على دبلومة وشهادة تقدير في مسابقة تحت 16 عاما.

- قالت سناء نبيل إنها ترفض غناء المهرجانات، وعلقت قائلة: "لا يجوز أن أردد مثل هذه الأغنيات، وأنا لا أستمع لها أو ما يشبهها".