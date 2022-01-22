بعد أن أكدت أنها عاشت حياة الفقر بصغرها.. تسريب صورة صادمة لـ “ياسمين صبري” تشكك بصحة أقوالها!! – شاهدها هنا

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 08:43 صباحاً - بعد أن كشفت الفنانة ياسمين صبري مؤخرًا بعض التفاصيل من أسرار حياتها قبل دخولها عالم التمثيل وتحقيق الشهرة، ووصفها مستواها الإجتماعي حينها أنه لم يكن أفضل من الآن، وأنها تلقت تعليمها في مدرسة حكومية بسيطة وليست خاصة، وتحدثها عن رحلة صعودها ووصولها بمجهودها إلى ما هي عليه اليوم.

كان لافتًا إنتشار صورة لياسمين على السوشيال ميديا مع زميلاتها في فترة المراهقة حين كانت طالبة في مدرسة EGC، وهي إحدى أرقى مدارس الاسكندرية، فمن الممكن إعتبار تلك الصورة دليلًا لما أكده والدها حيث نفى أنها كانت في مدرسة حكومية، أو أنها عاشت ولو ليوم واحد حياة الفقراء، فهل ترد ياسمين قريبًا على هذه الصور التي انتشرت لها؟!

صورة نادرة للفنانة ياسمين صبري مع زميلاتها في المدرسة

وكانت تلك الصورة النادرة قد نُشرت لأول مرة، من خلال “جورجيت شرقاوي”، وهي إحدى زميلات الفنانة ياسمين صبري في المدرسة، ونشرتها في وقت سابق لتُثبت للجمهور أن هذا شكلها الحقيقي ولم تُجر أي عمليات تجميل كما يتهمها البعض.

والد الفنانة ياسمين صبري يرد على تصريحاتها الأخيرة ثم يحذف التعليق

وكان الدكتور أشرف صبري قد اتهم ابنته بالكذب بعد تصريحاتها الأخيرة حيث قالت إنها عاشت طفولة قاسية وحرمت من الكثير من الأمور والحاجات في الحياة التي كانت تتمنى لو تملكها حيث قال: “دي المدرسة اللي اتخرجت منها بناتي، اللي واحدة منهم بتدعي إنها كانت في مدارس عربي، وعاشت حياة بائسة فقيرة، وأنها وصلت بمجهودها! هو الكدب في حد يوصل للدرجة دي؟”.

وكشف صبري أن ابنته ياسمين عاشت داخل فيلا فيه حمام سباحة ونادي رياضي، وحياة راقية جدًا، وكانت تعذبه كثيرًا حتى تنجح بدراستها وقال: “كانت بتروح الكلية بالعافية وأصحيها الصبح بالساعة علشان تروح الكلية، وتترفد في السنة مرتين، وعميدة كلية إعلام بيروت موجودة وتشهد.. كنت أروح دايمًا أقدم اعتذارات وشهادات طبية علشان ترجع الكلية وشهاداتها عندي كلها كحك وأبوها دكتور”.

واختتم والدها قائلا: “أخوكي بهدلتيه، اللي طول عمره جنبك وبييجي من آخر الدنيا علشانك! يا شيخة بطَّلي اللي انتي فيه ده، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي.. بطَّلي تجيبي سيرة عيلتك.. أبوكي اللي ربَّاكي منك لله”.

لكن والد ياسمين سارع إلى حذفه بعد نحو 15 ساعة من انتشاره

وكانت تلك الأزمة قد بدأت عندما كشفت ياسمين صبري بعض التفاصيل من أسرار حياتها قبل دخولها عالم التمثيل وتحقيق الشهرة، من خلال تغريدات عبر «تويتر» في space، أطلقها الكاتب تامر عبده أمين، وأشارت فيها إلى أن مستواها الإجتماعي لم يكن أفضل قبل الشهرة، كما أنها تلقت تعليمها في مدرسة حكومية وليس خاصة، الأمر الذي أثار غضب والدها أشرف صبري، وردّ معترضاً على حديثها في منشوره بالـ فيسبوك.

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