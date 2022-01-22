شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيى حفلا غنائيا فى موسم الرياض 26 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اصالة نصرى، لإحياء حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم الرياض، ويشاركها في الحفل الفنان عايض، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر يناير الجارى، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها.

وكانت النجمة أصالة قد طرحت أغنيتها الجديدة "أنا دخيل الله"، والأغنية من ألبومها الخليجى الجديد وهو مينى ألبوم بعنوان "لا تشكُ للناس"، ويتضمن العمل أربع أغان متنوعة من ألحان الموسيقار دكتور طلال، وأغنية "لا تَشْكُ للناس" كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، "أنا دخيل الله" كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين، "سلطان المحبة" كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل، "يا شايفين أنفوسكم" كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.

وأكدت أصالة أن ألبومها الجديد هو عمل استثنائي لحرصها الدائم على تقديم فن طربي يحمل فكر موسيقي متطور، مؤكدة شعورها بالفخر لهذا التعاون .

وكشفت أصالة عن تفاؤلها الشديد بأغاني الميني ألبوم "لا تشكُ للناس"، مشيرة أن كل أغنية تحمل فكرة جديدة وقيمة فنية متميزة، ووجهت أصالة التحية إلى جميع الذين شاركوا بهذا العمل ، وتمنت أن ينال الفيديو كليب وأغاني الألبوم إعجاب الجمهور .