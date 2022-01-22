تقلا شمعون: "عروس بيروت 3" يتميز بحبكة غنية ومواقف إنسانية موجعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة تقلا شمعون، إن الموسم الثالث من مسلسل "عروس بيروت"، سيسلّط الضوء على ماضي شخصية "ليلى"، وسيرفع النقاب عن جانب مختلف من شخصيتها.

وتضيف شمعون، في بيان صادر عن "mbc مصر": "سيتعرّف المشاهدون على طبيعة ليلى الحقيقية في الماضي قبل أن تنصّب نفسها حاميةً للعائلة وتقرر تحمّل أعباء جسيمة حوّلتها مع الوقت إلى امرأة قوية أو قاسية في بعض الأحيان كما تابعناها في الجزء الأول".

وتتابع: "ليلى كانت شخصاً حالماً، ولم تكن تأبه يوماً للفروقات الطبقية والاجتماعية على الإطلاق. فقد أحبّت ابن النجار ومضت وراء قلبها، لكن مسؤولياتها العائلية التي تحمّلتها لاحقاً غيّرتها إلى حدٍّ كبير".

وحول المستجدّات التي ستحملها الأحداث لـ ليلى مع هذا الموسم، أوضحت تقلا: "تجد ليلى نفسها مفلسةً وتضطر للتعامل مع ظروف معيشية صعبة ومختلفة كلياً، فهل ستتمكن من التأقلم مع تلك الظروف القاسية والمستجدّة؟ هنا ستكمن المفاجأة حيث سنرى ليلى التي عرفها المشاهدون بحلّة مختلفة كلياً، تطبخ لأولادها ولا تُعِر اهتماماً لمظهرها ولباسها وشعرها، مع حفاظها في الوقت نفسه على شخصية المرأة الأرستقراطية القوية واعتزازها بنفسها".

وحول علاقتها بـ عادل والتغييرات التي ستطرأ في هذا السياق، أوضحت تقلا أن حبّها القديم لعادل الذي حاولت أن تبقيه في الظلّ بعيداً عن عائلتها خلال الفترة الماضية، سيشهد تغييراً كبيراً، فعادل هو من سيقف إلى جانبها في محنتها".

من جانب آخر، تشير تقلا إلى أن الموسم الثالث سيكشف الكثير من الحقائق وأبرزها تلك التعلّقة بـ آدم، وتضيف: "بعد خيانة آدم لعائلة الضاهر تشعر ليلى بألم الغدر سيّما وأنها فتحت له بيتها ومنحته ثقتها المطلقة، فمن يقف وراء آدم؟ ومن هو الذي حرّضه على الخيانة؟ وما حقيقة كره العمّة عايدة الشخصي لـ ليلى؟ّ وما هو سر الحقد الذي تحمله في قلبها؟ بل من هي العّمة عايدة أصلاً؟ ولماذا أخفتها ثريا عن أولادها؟ وما هو دورها في كل ما حصل مع العائلة؟ جميع تلك الأسئلة وغيرها ستجيب عنه الأحداث المتسارعة والمتصاعدة".

ختاماً تؤكد تقلا أن "الموسم الثالث يتميز بحبكة غنية ومواقف إنسانية ووجدانية موجعة، وخاصةً تلك التي ستتعرّض لها ليلى تباعاً مما سيكسرها ويجعل المشاهدين في حالة من التعاطف المستمرّ معها".

الجدير بالذكر أن مسلسل "عروس بيروت"، هو من بطولة تقلا شمعون، ظافر العابدين، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، جو طراد، مرام علي، فارس ياغي، رفيق علي أحمد، علاء الزعبي، رانيا سلوان، ميا سعيد، لينا حوارنة، نور علي، ايمن عبد السلام، نوال بري، جوي حداد وآخرين.

يُعرض الموسم الثالث من مسلسل "عروس بيروت" على "MBC مصر"، اعتباراً من الأحد 23 يناير 2022 في تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، وذلك بعد 24 ساعة من موعد عرضه على "شاهد VIP".