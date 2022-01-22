شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة مديرة مدرسة في مسلسل "دايما عامر" مع مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة لبلبة في مسلسل " دايما عامر " مع النجم مصطفى شعبان الذى سيعرض خلال ماراثون رمضان المقبل، وتجسد دور مديرة مدرسة في المسلسل، ولقد انتهى ابطال العمل من تصوير المشاهد الأولى في مدينة الغردقة وجمعت المشاهد الأولى بين مصطفى شعبان والفنانة الكبيرة لبلبة وميرنا نور الدين، والعمل يكتبه ورشة كتباية تحت قيادة المؤلف أحمد عبد الفتاح، ويعود أبطال المسلسل يوم 7 يناير الجارى لاستكمال تصوير مشاهدهم فى الديكورات الرئيسية بالقاهرة.

وتعاون النجم مصطفى شعبان مع المخرج مجدى الهوارى للمرة الأولى في فيلم "الوتر" الذى تم عرضه عام 2010، من تأليف محمد ناير، وشارك في بطولته غادة عادل، أروى جودة، أحمد السعدنى، سوسن بدر، أشرف زكى، فاطمة ناصر، محمد محمود، سعيد الصالح، وائل سامى، على حسنين.

وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله، مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، عباس أبو الحسن، وليد فواز، مريم أمين، أحمد كشك، فرح يوسف، فراس سعيد، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويعود مجدى الهوارى للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات حيث قدم آخر أعماله مسلسل "الشارع اللى ورانا" وبطولة درة، فاروق الفيشاوى، لبلبة، نسرين أمين، نهى عابدين، انجى ابو زيد، هند عبد الحليم، أحمد حاتم، شيرين، أحمد عزمى، وأحمد ماجد، وآخرين، تأليف حاتم حافظ، ودارت أحداثه حول الهلاوس والتخاريف الفاصلة بين الحياة والموت.