شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حلقات جاهزين من مسلسل "بطلوع الروح" لـ منة شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك المؤلف محمد هشام عبية على الانتهاء من كتابة مسلسل النجمة منة شلبى "بطلوع الروح" المقرر انطلاق تصويره منتصف الأسبوع المقبل فى دولة لبنان، حيث انتهى من كتابة 10 حلقات ويتبقى 5 حلقات فقط استعداداً لانطلاقه، وتشارك فى بطولة العمل النجمة الكبيرة إلهام شاهين، وأحمد داود، أحمد السعدنى ومحمد حاتم، وتأليف محمد هشام عبية، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى النصف الثانى من شهر رمضان المقبل.

ويعد مسلسل "بطلوع الروح" هو التعاون الثالث بين منة شلبى والمخرجة كاملة أبو ذكرى، حيث قدما سويًا فيلم "عن العشق والهوى" عام 2006، مع النجم أحمد السقا، كما قدما سوياً مسلسل "واحة الغروب" عام 2017، وشارك في بطولته النجم خالد النبوى .

ويعرض لمنة شلبي حاليًا في دور العرض السينمائي، فيلمان وهما: فيلم "الجريمة" مع أحمد عز وماجد الكدواني، وتأليف وإخراج شريف عرفة، وفيلم "من أجل زيكو" مع كريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي.