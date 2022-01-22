والدة ياسمين صبري تخطف الانظار في اول ظهور لها

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 02:43 صباحاً - تحرص والدة الفنانة المصرية ياسمين صبري على الابتعاد عن الإعلام، فهي تتجنب الظهور معها، ولكن احتفال ابنتها بعيد ميلادها هذا العام أرغمها على الظهور لمساندتها.

نشرت السيدة نسرين والدة ياسمين صبري صورة لها بصحبة ابنتها من رحلة صيد سابقة، وعلقت كاتبة: “عيد ميلاد سعيد لابتني الجميلة”، وردت عليها ياسمين شاكرة إياها.

وكانت ياسمين صبري قد نشرت مجموعة من الصور لها وهي تحتفل بعيد ميلادها بفستان صيفي، باللون الأحمر، دون أكمام، نسقت معه مجوهرات من تشوكر مرصع بأحجار الماس، وطقم مؤلف من سلسلة رفيعة جداً مع قلادة عبارة عن ألماسة وحيدة ”سوليتير“ وأقراط سوليتير وهي موضة العام 2022.

وتأتي رسالة والدة ياسمين صبري لابنتها بعد البلبة التي أثارها الدكتور أشرف صبري باتهامه لابنته بالكذب حيث قالت إنها عاشت طفولة قاسية وحرمت من الكثير من الأمور والحاجات في الحياة التي كانت تتمنى لو تملكها حيث قال: “دي المدرسة اللي اتخرجت منها بناتي، اللي واحدة منهم بتدعي إنها كانت في مدارس عربي، وعاشت حياة بائسة فقيرة، وأنها وصلت بمجهودها! هو الكدب في حد يوصل للدرجة دي؟”.

وكشف صبري أن ابنته ياسمين عاشت داخل فيلا فيه حمام سباحة ونادي رياضي، وحياة راقية جدًا، وكانت تعذبه كثيرًا حتى تنجح بدراستها وقال: “كانت بتروح الكلية بالعافية وأصحيها الصبح بالساعة علشان تروح الكلية، وتترفد في السنة مرتين، وعميدة كلية إعلام بيروت موجودة وتشهد.. كنت أروح دايمًا أقدم اعتذارات وشهادات طبية علشان ترجع الكلية وشهاداتها عندي كلها كحك وأبوها دكتور”.

واختتم والدها قائلا: “أخوكي بهدلتيه، اللي طول عمره جنبك وبييجي من آخر الدنيا علشانك! يا شيخة بطَّلي اللي انتي فيه ده، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي.. بطَّلي تجيبي سيرة عيلتك.. أبوكي اللي ربَّاكي منك لله”.