فيديو طريف لـ”أسد بحر يلعب مع سلحفاة ويستخدمها كسيارة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف ، لأسد بحر صغير يلعب مع سلحفاة بحرية بشكل عجيب ومثير للضحك، ويستخدامها كوسيلة للتنقل لأسباب ترفيهية.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صفحة “oceansnation” المتخصصة في عالم البحار على “إنستغرام”، قيام أسد البحر بالركوب على حجرة السلحفاة العظمية “درقة السلحفاة”، مستغلا تحرك السلحفاة باتجاه المياه.

ويبدو أن أسد البحر، ذا الحركة البطيئة إلى حد ما، بسبب قوائمه الزعنفية القصيرة التي تتناسب مع السباحة أكثر من المشي، قد استغل مرور السلحقاة “لأسباب ترفيهيه”، إن صح القول، حيث استخدمها لإراحة جسمه من تكبد عناء التنقل من الشاطئ إلى المياه.

وتعتبر أسود البحر من أصناف الفقميات، ومن مرتبة زعنفيات الأقدام ويشتهر بسرعته الكبيرة في المياه حيث يلاحق ويصطاد الأسماك، لكن حركته على اليابسة بطيئة إلى حد ما، ويعتبر من أكبر العجول البحرية ذوات الأذنين، وذلك لظهور أذنيه بوضوح بخلاف الفقمات الأخرى.