شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الرياض يواصل الكشف عن مفاجآته بحفل للنجم عبد المجيد عبد الله 28 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل موسم الرياض فى نسخته الثانية، المقام حاليا فى العاصمة السعودية الرياض، استقبال أكبر عدد ممكن للزائرين من مختلف أنحاء الوطن العربى، وإقامة الفاعليات والحفلات طوال الفترة الماضية، حيث يواصل القائمون على موسم الرياض الكشف عن المفاجآت، كان آخرها حتى الآن الإعلان عن حفل للنجم السعودى الكبير عبد المجيد عبد الله، يوم الجمعة المقبلة 28 يناير.

وأعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن الحفل المقبل للنجم الكبير عبد المجيد عبد الله، بعد غياب فترة طويلة عن إحياء الحفلات، ليعود من جديد يوم 28 يناير الجارى ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر، فيديو الإعلان عن الحفل المنتظر، صحبه بتعليق: "بعد انتظار سنين، حفل للتاريخ مع الغالى الفنان الكبير أخى عبد المجيد عبد الله".

وطرح مؤخرا المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله، أغنيته الجديدة "أخذت القلب"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى كلمات أنور المشيرى، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس، إيقاعات إبراهيم حسن، جيتار أحمد عبد العزيز، وتريات تامر فيضى، مكس وماستر جاسم محمد.