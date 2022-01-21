شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يروج لأحدث أغانيه "يإذيك" ويعلق: قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم هيثم شاكر لأحدث أغانيه على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك والتى تحمل إسم "يإذيك" وعلق قائلا: يإذيك قريبا على يوتيوب وكل منصات الاستماع الالكترونية.





وكان طرح مؤخرا النجم هيثم شاكر أغنية "لما تحس"، من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس ومستر هانى محروس، وتقول كلمات الأغنية: "عُمر البعد ماكان متصنف أصلا عيب.. وإياك تيجى في يوم على نفسك، تتحمل وتعاقب قلبك.. بكرة هييجى حد يحبك، كله نصيب".

كان النجم هيثم شاكر قد حل ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365”، وتحدث عن المعادلة الناجحة فى الأغانى، وقال هيثم: "المعادلة إنك تبقى متصدق في الأغانى ومتجريش وراء التريند وسهل جدا أنك تطلع تريند دلوقتى أقلع القميص وامشى في الشارع هتطلع تريند، النجاح هواللى صعب لكن التريند مفيش أسهل منه وهتعمل أى حاجة مثيرة للجدل هتطلع تريند".