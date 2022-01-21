شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان يجسد دور قاضٍ في مسلسل "فاتن أمل حربى" مع نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان خالد سرحان في بطولة مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يجسد خالد دور قاضٍ خلال أحداث العمل ويحدث العديد من المواقف بينه وبين نيللى كريم التي تظهر بشخصية موظفة في الشهر العقارى.

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت وفادية عبد الغنى وعدد آخر من الفنانين.

وفى سياق متصل يستعد خالد سرحان لبدء تصوير مشاهده في الجزء الثانى من مسلسل "المداح" مع النجم حمادة هلال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تواصل الشركة المنتجة التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين الذين يقدمون شخصيات جديدة في الجزء الثانى حيث تم التعاقد مع هبة مجدى، كمال أبو رية، ولاء الشريف، أحمد فؤاد سليم إلى جانب أبطال الجزء الأول.

"المداح" الجزء الأول تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وهو تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولة الجزء الأول، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

ويظهر خالد سرحان بمسلسل ثالث في شهر رمضان المقبل هو الجزء الخامس من "يوميات زوجة مفروسة أولى" بداليا البحيري وشيماء سيف ومحمد أبو داوود وإيمان السيد ومروة عبد المنعم ومدحت تيخة وسلوي عثمان وعلاء زينهم ونور ايهاب وسليم الترك وياسين أمير وشريف باهر ودعاء رجب ووائل علاء وعدد من النجوم الشباب منهم ريهام الشنواني وأحمد سالم وداليا الخولي.