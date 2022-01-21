شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يستعد لطرح أغنية "شتا" أولى أغنيات ألبومه الجديد 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب والملحن هيثم نبيل، عن طرحه قريبا لأغنية "شتا" التى تعد أولى أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم 2022، ويعود به بعد غياب طويل منذ آخر ألبوماته "مرحلة جديدة" الذى طرحه عام 2016، وهى من كلمات حسام سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع محمد الشاعر.

وقال هيثم، عبر حسابه على فيس بوك: "شتا.. قريبا، أول أغنية من ألبومى 2022، كلمات حسام سعيد.. لحن هيثم نبيل.. توزيع محمد الشاعر".

وسبق وانتهى المطرب هيثم نبيل من تسجيل نصف أغانى ألبومه الجديد، منها أغانى "أيامى"، من كلمات سارة سعيد، توزيع محمد الشاعر، "بداية أجمل" من كلمات سارة سعيد، توزيع موسيقى حسين النجار، " كان لينا ناس" وهى من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى حسين النجار وجيتار مصطفى أصلان وهندسة صوت مصطفى رؤوف.

ومن أغانى الألبوم أيضا "زى زمان"، وهى من كلمات سارة سعيد، توزيع موسيقى عادل حقى، هندسة صوت مصطفى رؤوف، "عدو الستات" وهى من كلمات نسمة فؤاد، توزيع موسيقى حسين النجار، هندسة صوت مصطفى رؤوف، جيتار مصطفى أصلان.

وكانت آخر أعمال هيثم نبيل طرح دويتو مع المطرب هيثم شاكر اسم "كنت غلطة" من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت مصطفى رؤوف.