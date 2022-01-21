شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى أجازة من فيلم "رمسيس باريس" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت النجمة هيفاء وهبى على أجازة من تصوير مشاهدها فى فيلم "رمسيس باريس"، بسبب حفلها الذى تحييه اليوم الجمعة بالمكسيك، حيث انتهى صناع الفيلم من تصوير جميع مشاهدهم فى فرنسا والتى استغرقت أكثر من أسبوعين.

الفيلم تم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس"، من بطولة كل من هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.