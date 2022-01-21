شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة العالمية أديل تنهار باكية قبل حفلها بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة البريطانية أديل تأجيل حفلها الغنائى الذى كان من المقرر إقامته اليوم الجمعة على مسرح كولوسيوم في لاس فيجاس.

وظهرت أديل باكية في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "حاولنا بكل ما في وسعنا بأن نلحق الوقت لإقامة الحفل ولكن نصف الفريق المصاحب لى سقطوا بسبب اصابتهم بفيروس كورونا، أنا مستاءة للغاية واسفة جدا لكل من سافر لحضور الحفل، وسيتم إعادة ترتيب المواعيد الجديدة قريبا".

وكشف تقرير عن أجر المغنية البريطانية العالمية أديل، بأنه يتجاوز 500 ألف جنيه إسترليني في الليلة الواحدة، ويتراوح ثمن تذاكر الحفل من 971 جنيهًا إسترلينيًا إلى 12500 جنيهًا إسترلينيًا، وستحصل أديل على نسبة من مبيعات التذاكر، بالإضافة إلى نسبة على البضائع المباعة في المكان، وقام المنظمون للحفل بإعداد السجادة الحمراء استعدادًا لاستقبال أديل.

وكانت النجمة العالمية أديل، طرحت - فى وقت سابق - كليبها الجديد Oh My God عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، والتي جاءت باللون الأبيض والأسود، وحصدت أكثر من 11 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها، لتجمع أكثر من 481 ألف لايك.

من ناحية أخرى أعادت المغنية أديل غناء أغنيتها التى بعنوان "Easy On Me"، فى حفلها الأخير الذى عرض خلال تسجيل خاص لقناة "ITV" والذى حضره عدد من أصدقائها المشهورين في 6 نوفمبر في لندن بالاديوم.

واعترفت المغنية البريطانية بأن سبب إعادتها للأغنية بأنها تشعر بتعثر عند أداء أغنية جديدة، لذلك أوقفت الفرقة الموسيقية فجأة وطلبت تناول مشروب قبل إعادة الأغنية مرة أخرى، وشوهد خلال الحفل الممثلة الشابة إيما واتسون، وهى ترقص أثناء غناء أديل لأغانى ألبومها الجديد خلال الحفل، وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.