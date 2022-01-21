أديل تبكي وتعتذر من الجمهور.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قامت النجمة العالمية أديل بتأجيل حفلاتها الغنائية التي كان من المقرر إقامتها في لاس فيغاس، وذلك قبل ساعات فقط من الافتتاح.

وظهرت النجمة على حسابها في انستغرام عبر فيديو وهي تعلن الخبر وتبكي بتأثر بعد اتخاذ هذا القرار.

وأعلنت أديل البالغة من العمر 33 عاماً، أن العروض التي ستقدمها غير جاهزة لأن نصف فريقها مصاب بفيروس كورونا ورغم جميع المحاولات كان من المستحيل إنهاء العروض.

وقالت: “أنا أعتذر كثيراً منكم لكن العرض ليس جاهزاً، حاولنا كثيراً العمل على ذلك لكن ذلك لم ينجح، أعتذر أني أعلن ذلك في اللحظة الأخيرة نحن لم ننام منذ 30 ساعة لحل المشكلة لكن من المستحيل إنهاء العرض..أنا حزينة جداً ومحبطة”.

وتابعت : “أنا آسفة جداً جداً ومستاءة للغاية ومحرجة حقًا.. أنا آسفة جدًا لكل من سافر من أجل الحفل مرة أخرى”.

وأشارت أديل إلى أنها وفريقها سوف يقومون بإعادة جدولة جميع المواعيد وتحديدها قريبًا.

وكان من المفترض أن تحيي النجمة البريطانية الشهيرة حفلاً على مسرح كولوسيوم في فندق سيزار بالاس في لاس فيغاس، اليوم الجمعة في 21 يناير/ كانون الثاني 2022. وكشفت مجلة دايلي مايل البريطانية، أن أجر أديل سيتجاوز نصف المليون جنيه إسترليني في الليلة الواحدة، كما أنها ستحصل على نسبة من مبيعات التذاكر، بالإضافة إلى نسبة على البضائع المبيعة في المكان.

ويتراوح ثمن تذاكر الحفل من 971 جنيهاً إسترلينياً إلى 12462 جنيهاً إسترلينياً للشخص الواحد. ولن يقتصر الأمر على المبلغ الذي ستتقضاه أديل؛ بل أنها ستحصل على جناح خاص بقيمة 41 ألف جنيه إسترليني في الليلة الواحدة، وسيكون هناك عدة أشخاص لخدمتها طوال الوقت؛ إضافة إلى مساعد تنفيذي، وأفراد أمن، وسائق خاص، وإمكانية الدخول مجاناً إلى المطاعم التابعة للفندق.