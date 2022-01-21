بسبب فضائحه الجنسية.. تويتر يحذف حساب الأمير أندرو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة لافتة، أقدم موقع “تويتر” على حذف الحساب الخاص بالأمير أندرو، والذي يحمل صفته الملكية “دوق يورك” من منصته، وكذلك فعل يوتيوب، وجاءت هذه الخطوة بعد أن جردته الملكة إليزابيث من ألقابه العسكرية الفخرية ورعايته الملكية، ووافقت على عدم استخدام صفته الملكية، أي “صاحب السمو الملكي”، بأي صفة رسمية.

ويتوقع أن يقوم إنستغرام وفيسبوك بالخطوة نفسها، إلا أن بعض التطبيقات تستغرق وقتاً أطول في إجراءات الإغلاق.

وقرار الملكة “إليزابيث” بتجريد الأمير “أندرو” من ألقابه الملكية وانتماءته العسكرية والتوقف عن استخدام صفته الرسمية، أمرٌ يثير الكثير من الأسئلة، ومن بينها؛ ماذا سيحدث الآن لابنتيه الأميرتين “يوجيني” و”بياتريس”؟!

وبحسب موقع Daily Mail، على الرغم من حقيقة أن والدهما لن يستخدم لقبه الملكي بعد الآن بصفة رسمية، فإن هذا لا يغير من موقفهما، وستظلان تتمتعان بألقابهما الملكية ولقب الأميرة، هذا بالإضافة للسيدة “مابيلي موزي” للأميرة “بياتريس” والسيدة “بروكسبانك” للأميرة “يوجيني”.

بمعنى آخر، كل شيء سيبقى كما كان للأميرة “بياتريس” والأميرة “يوجيني”. فقط لن يُعرَّف والدهما بعد الآن بلقبه الملكي لكنهما تبقيان كما هما.

وعلى الرغم من أنهما تميلان إلى أن تعرِّفا نفسيهما باسم “بياتريس” و”يوجيني” يورك في حياتهما المهنية، إلا أن ألقابهما الملكية تُستخدم دائماً في النشرات الرسمية، مثل منشور المحكمة.